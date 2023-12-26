ВОЙНА В Украине Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

2023-12-26 21:37

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование Украины на постоянной основе формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, но запрос на конкретную цифру мобилизованных правительству не подавало.

Источник: Залужный в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Военное командование ни одного запроса не делало на какие-то там цифры (500 тысяч, как сообщал Давид Арахамия -ред.). Военное командование продолжает выполнять функцию защиты государства и соответственно, формирует свои запросы (на боеприпасы, на оружие и на человеческий ресурс). Это делается на постоянной основе, а каким-то отдельным форматом, мероприятием на Кабинет министров или Верховную Раду мы не осуществляем.

Что касается этой цифры, мы ее сформировали на следующий год, она, конечно, учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в 2024 году. Озвучивать цифры, касающиеся каждого из этих показателей я не могу. Это военная тайна".

Детали: Главнокомандующий отметил, что Генштаб не наделен правом законодательной инициативы, поэтому никаких документов правительству не подавал.

В то же время генерал подтвердил, что ВСУ работали с субъектом законодательной инициативы - Министерством обороны, а уже МОУ, по словам Залужного, вероятно, подавало законопроект о совершенствовании мобилизации в Кабинет министров.

Обновлено: На спецбрифинге Залужный также отметил, что цифра потребностей мобилизации формируется, учитывая в том числе задачи, которые будут выполняться в следующем году. Это не значит, что такая цифра должна быть поставлена "на завтра".

Что предшествовало: Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, военное руководство внесло запрос о мобилизации 500 тысяч военных.

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы".