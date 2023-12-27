ВОЙНА В Украине Що треба знати про зміни в мобілізації – пояснення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

2023-12-27 12:28

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував основні норми законопроєкту про зміни в мобілізації.

Необхідність мобілізувати додаткових приблизно 500 тис. людей у ЗСУ – цифра із запиту Генштабу, яка потрібна для заміщення втрат і створення резерву.

25 грудня Кабмін вніс до парламенту відповідний законопроєкт. Про що саме йдеться: