ВОЙНА В Украине Що треба знати про зміни в мобілізації – пояснення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

2023-12-27 12:28

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував основні норми законопроєкту про зміни в мобілізації.

Необхідність мобілізувати додаткових приблизно 500 тис. людей у ЗСУ – цифра із запиту Генштабу, яка потрібна для заміщення втрат і створення резерву.

25 грудня Кабмін вніс до парламенту відповідний законопроєкт. Про що саме йдеться:

  • Потреба в мобілізації розбита на певні періоди: хтось буде мобілізований у січні, а хтось – у грудні. Тобто одномоментного набору до ЗСУ не буде.
  • Демобілізація через 36 місяців можлива за двох умов: якщо не буде загострень на фронті і якщо для цього буде підготовлена заміна.
  • Що стосується ступеня інвалідності, це питання втратило актуальність. Придатність чи непридатність військового визначатиме суто ВЛК.
  • Законопроєкт, який відображає всі запити Генштабу, націлений на об’єднання, а не на розкол суспільства. Захищати Україну мають усі. Тож, у цьому питанні має домінувати справедливість.

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