Що треба знати про зміни в мобілізації – пояснення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
2023-12-27 12:28
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував основні норми законопроєкту про зміни в мобілізації.
Необхідність мобілізувати додаткових приблизно 500 тис. людей у ЗСУ – цифра із запиту Генштабу, яка потрібна для заміщення втрат і створення резерву.
25 грудня Кабмін вніс до парламенту відповідний законопроєкт. Про що саме йдеться:
- Потреба в мобілізації розбита на певні періоди: хтось буде мобілізований у січні, а хтось – у грудні. Тобто одномоментного набору до ЗСУ не буде.
- Демобілізація через 36 місяців можлива за двох умов: якщо не буде загострень на фронті і якщо для цього буде підготовлена заміна.
- Що стосується ступеня інвалідності, це питання втратило актуальність. Придатність чи непридатність військового визначатиме суто ВЛК.
- Законопроєкт, який відображає всі запити Генштабу, націлений на об’єднання, а не на розкол суспільства. Захищати Україну мають усі. Тож, у цьому питанні має домінувати справедливість.