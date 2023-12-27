Законопроект про мобілізацію, ймовірно, відправлять на доопрацювання: нардепи сумніваються щодо доцільності жорстких норм. Про це повідомляє Forbes.
За даними видання, навіть у “Слузі народу” вбачають низку спірних моментів: наприклад, обмеження прав військовозобов’язаних, які уникають призову, електронні повістки та мобілізація осіб з інвалідністю ІІІ групи.
Ухвалення законопроекту у такому вигляді також тягне за собою значні економічні ризики для країни.
Однак, не виключено, що депутатів всеж таки переконають ухвалити закон у такому вигляді.