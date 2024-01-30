ВОЙНА В Украине Истребители F-16 помогут, но быстро взять под контроль небо не получится – Игнат

2024-01-30 20:48

В Воздушных силах заявили о том, что уже первые западные истребители F-16 значительно усилят возможности Сил обороны Украины на передовой.

С их помощью можно будет перехватывать крылатые ракеты и ударные беспилотники, однако для того, чтобы получить полный контроль над воздушным пространством Украины, нужно будет и дальше наращивать боевую авиационную мощь. Об этом сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что речь идет о комплексе средств, который позволит Украине преобладать в небе.

F-16, как сказал спикер, смогут отогнать авиацию страны-агрессора России подальше и помочь нашим наземным войскам продвинуться на определенных участках на фронте. Также эти самолеты помогут контролировать воздушное пространство над морем, обеспечивая работу "зернового коридора".

В то же время Игнат считает, что оккупанты имеют мощные средства противовоздушной обороны в захваченном Крыму и на других временно оккупированных территориях. Кроме того, у врага мощная авиация. Потому сказать, что Украина после получения первых F-16 сможет быстро взять под свой контроль воздушное пространство, нельзя.