ВОЙНА В Украине Присоединение Украины к ЕС может занять от 6 до 11 лет – посол ЕС в Австрии

2023-12-28 20:04

Глава представительства Еврокомиссии в Австрии, бывший генеральный секретарь этой европейского институции Мартин Зельмайер заявил о том, что процесс присоединения Украины к Евросоюзу может занять от 6 до 11 лет.

Об этом он сказал в интервью газете Kleine Zeitung.

На вопрос, когда Украина может присоединиться к ЕС, Зельмайер ответил: "Австрии понадобилось шесть лет, Испании - одиннадцать". Украина может быть где-то между ними.

По его словам, переговоры о вступлении Украины в ЕС также являются "частью нашей архитектуры безопасности".

"Европа не должна вернуться к темнейшим временам XIX века, когда агрессор вторгался к своему соседу с целью аннексии земель", - добавил Зельмайер.