ВОЙНА В Украине В ISW рассказали, что происходит в районе Крынок

2023-12-28 22:15

Аналитики отметили, что ВСУ продолжают удерживать позиции возле Крынок и участвовать во встречных боях с россиянами.

Российские оккупанты добились незначительных территориальных успехов на левом берегу реки Днепр в Херсонской области.

Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW). На геолоцированных кадрах видно, что оккупанты продвинулись в западной части города Крынки.

Аналитики отметили, что ВСУ продолжают удерживать позиции возле Крынок и участвовать во встречных боях с россиянами. Кроме того, отмечается, что обе стороны эффективно используют дроны в этом районе.

Украинский морской пехотинец заявил, что условия на позициях на левом берегу являются "адом" из-за артиллерийского огня оккупантов по окопам и лодкам снабжения, а также из-за повышения уровня воды вдоль побережья в некоторых районах.

По данным Института, в районе Крынок действуют подразделения российской 810-й гвардейской бригады морской пехоты (Черноморский флот). А подразделения 80-й арктической мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Северного флота) ведет обстрел ВСУ в поселке Станислав (35 км к западу от Херсона), вероятно, с позиций в районе Кинбурнской косы.

Ситуация в Херсонской области

18 декабря во время ведения разведки на Херсонском направлении операторы Сил специальных операций обнаружили и уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек". Из этой огнеметной системы противник неоднократно наносил удары по позициям Сил обороны в районе Крынки, что на левом берегу Херсонщины.

Сегодня издание Associated Press выпустило статью, в которой говорится, что число жертв июньского наводнения на Херсонщине, произошедшего в результате разрушения Каховской ГЭС россиянами, значительно превышает оценки не только РФ, но и Украины. Речь идет о сотнях погибших.