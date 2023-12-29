ВОЙНА В Украине Самый масштабный воздушный удар врага за все время войны - есть реакция Владимира Зеленского

2023-12-29 11:32

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины в пятницу, 29 декабря.

"Роддом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Сегодня россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита. К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении президента.

Зеленский отметил, что все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

"Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть - и именно так и будет", - заверил президент.