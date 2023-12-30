ВОЙНА В Украине Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из роССии

2023-12-30 10:30

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил об отправке Киеву "сотни зенитных ракет" для британских систем противовоздушной обороны, это произошло после массированной российской атаки на Украину в ночь на 29 декабря.

Источник: Грант Шаппс в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава британского Минобороны назвал последнюю волну ударов РФ "отчаянной и тщетной попыткой восстановить динамику после катастрофической потери сотен тысяч призывников" и накануне унижения Путина из-за начала третьего года его "трехдневной войны".

Шаппс подчеркнул, что Путин ошибается, "надеясь, что ему удастся вырвать победу из пасти поражения".

Прямая речь: "Мы продолжаем стоять на защите Украины. Именно поэтому сегодня мы отправляем сотни зенитных ракет для пополнения британских систем противовоздушной обороны, способных с невероятной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты.

Подрыв Украиной российского Черноморского флота доказал, что Украина все еще борется за победу в этой борьбе. И сегодняшний пакет противовоздушной обороны посылает неоспоримый сигнал на фоне российского варварства о том, что Великобритания остается абсолютно преданной поддержке Украины".

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