Жизнь Пенсии, соцвыплаты, тарифы и субсидии: что изменится для украинцев с 1 января 2024 года

2024-01-01 16:48



С 1 января увеличится прожиточный минимум, вследствие чего вырастут пенсии, доплаты и будут повышены размеры социальных пособий. Также изменятся требования к пенсионному возрасту. В январе и до конца отопительного сезона в Украине не планируют повышать коммунальные тарифы

С 1 января вырастет минимальная пенсия и некоторые доплаты

Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 января 2024 года. Это связано с увеличением прожиточного минимума, который правительство заложило в госбюджете на 2024 год.

Общий показатель прожиточного минимума в 2024 году составит 2920 грн. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, должен вырасти до 2361 грн.

Таким образом, минимальная пенсия вырастет до 2361 грн, то есть по сравнению с 2023 годом — на 268 грн.

Также в январе вырастут:

— максимальные пенсионные выплаты с 20 930 до 23 610 грн;

— выплаты за сверхнормативный стаж с 20,9 до 23,6 грн за каждый дополнительный год.

Также в январе вырастет размер добровольного пенсионного взноса — до 1562 грн и повысится доплата одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе, — до 944 грн.

Кроме этого, после увеличения прожиточного минимума повысят другие надбавки к пенсии (за особые заслуги, доплаты ветеранам войны) и размеры различных соцпомощи.

В то же время пунктом 9 Заключительных положений Закона О Государственном бюджете Украины на 2024 год установлено, что перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, который осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года, производится с 1 марта 2024 вместе с ежегодной индексацией пенсий.

В январе изменятся требования к страховому стажу в Украине

С 1 января 2024 года в Украине изменятся требования к продолжительности страхового стажа. Выйти на пенсию в 60 лет смогут только те украинцы, которые накопили не менее 31 года стажа. Иначе придется ждать до 63 или даже 65 лет.

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году:

— в 60 лет — от 31 года стажа;

— в 63 года — от 21 до 31 года стажа;

— в 65 лет — от 15 до 21 года стажа

Как будут повышать пенсии в 2024 году

В 2024 году в Украине перерасчет пенсий состоится в три этапа — в январе, марте и июле:

— в январе 2024 года — выплаты повысят тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию в связи с повышением прожиточного минимума с 2 093 до 2 361 грн. Пенсионные выплаты вырастут до уровня 2 361 и 23 610 грн соответственно;

— в январе и июле 2024 года — пересчитают пенсию чернобыльцам и тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем, то есть, это мужчины, которые имеют 35 лет стажа, и женщины со стажем 30 лет. Размер наименьшей выплаты для таких людей сначала увеличится с 2680 до 2840 грн, а затем до 3200 грн;

— в марте 2024 года — пенсии повысят всем, чьи пенсии должны индексировать по плану. Напомним, что эту индексацию проведут по бальной системе. Целью нововведения является уравнять выплаты граждан, вышедших на пенсию в разное время. Пока не известно на сколько вырастут пенсионные выплаты украинцев.

После индексации в 2024 году средняя пенсия должна повыситься до 6 тыс грн

В январе ВПЛ продолжат получать выплаты

Все ВПЛ, которые сейчас получают выплаты, будут получать их и в январе. Ранее помощь продлили автоматически на 6 месяцев, то есть с 1 августа 2023-го до 31 января 2024-го.

Сумма помощи для всех лиц, проживающих в Украине и являющихся ВПЛ — 2 тыс грн, для людей с инвалидностью и детей — 3 тыс грн.

Кому из ВПЛ продлят выплаты в 2024 году без дополнительного обращения

Согласно постановлению КМУ № 332 выплаты ВПЛ могут назначаться на второй шестимесячный период без дополнительного обращения тем переселенцам, которые впервые обратились за выплатами после 1 августа 2023 года.

Таким образом, выплаты определенным категориям ВПЛ будут продолжать автоматически еще на полгода, начиная с 1 февраля 2024 года, поскольку первый шестимесячный период заканчивается для них 31 января 2024 года.

Ранее приняли решение, что с 1 декабря 2023 года выплаты ВПЛ будут продолжать некоторым категориям получателей на второй 6-месячный период без дополнительного обращения. Это нововведение предусмотрено постановлением КМУ от 21 ноября 2023 года № 1226.

Соответствующая помощь семье будет продлена автоматически еще на полгода, если:

— среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

— в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми в возрасте до 6 лет (включительно) или тяжело больными детьми; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет; граждане, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I группы или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста;

— а также — физические лица, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за их предоставление; студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования, место жительства которых не задекларировано/зарегистрировано в общежитии;

— в составе семьи есть трудоспособное лицо, которое в течение первых 6 месяцев получения выплат ВПЛ поспособствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось, начало деятельность как ФЛП или получило грант на бизнес/ваучер на обучение и т. д.) и среднемесячный доход которого не превышает 3 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Кому из ВПЛ планируют продлить выплаты в 2024 году

Постановлением КМУ от 11 июля 2023 года № 709 предусмотрено прекращение выплат части ВПЛ с 1 февраля 2024 года. Впрочем, в правительстве предлагают продолжить выплаты уязвимым категориям лиц из числа внутренних переселенцев, которым была назначена государственная помощь на проживание до 1 августа 2023 года.

В частности, продлить выплаты ВПЛ еще на 6 месяцев могут таким категориям:

— лицам, утратившим трудоспособность, или пенсионерам с низким уровнем пенсии;

— лицам с инвалидностью или лицам, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью;

— детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

— ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустраиваться в силу объективных обстоятельств, одновременно совмещая это с предоставлением важных социальных услуг (прежде всего, услуг по уходу за детьми, таких как «муниципальная няня»);

— безработным ВПЛ, стимулируя трудоспособных членов таких семей искать работу, обращаться за грантовыми программами для открытия собственного дела, проходить переобучение и тому подобное.

Что будет с оформлением статуса ВПЛ и физической идентификацией в банке

В январе за оформлением статуса ВПЛ для всей семьи может обратиться одно лицо от имени всех остальных. Ранее каждый должен был это делать отдельно. Это нововведение касается только тех, кто будет обращаться за помощью впервые.

Также напомним, что период для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат в Ощадбанке продлили до 31 марта 2024 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года.

Для выплат ВПЛ, которые были взяты на учет после 24 февраля 2022 года, от идентификации совсем отказались, поскольку срок выплат ограничен 6 месяцами.

В январе 2024 года повысится размер социальной помощи

Размеры различных социальных пособий повысятся в январе. Дело в том, что в связи с увеличением прожиточного минимума в 2024 году вырастут и привязанные к нему социальные пособия.

В частности, с января вырастет прожиточный минимума для детей:

— до 6 лет — до 2563 грн;

— от 6 до 18 лет — до 3196 грн.

Таким образом, в январе 2024 года вырастут соцвыплаты детям, декретная помощь, помощь лицам с инвалидностью, помощь малообеспеченным семьям, надбавка на уход.

Размер субсидии в январе 2024 года, как и где ее оформить

В январе 2024 года у граждан Украины сохранится возможность получения государственной помощи в виде субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. В то же время, на отопительный сезон правительство ощутимо увеличило объем денежной компенсации на приобретение дров и угля.

Согласно решению правительства, субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

Средний размер финансовой поддержки для украинцев на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон составил 1,41 тысячи гривен.

Для проведения расчета жилищной субсидии на отопительный период 2023−24 доходы учитываются за I — II кварталы 2023 года, а размер пенсионной выплаты (как доход) учитывается за август 2023 года.

Начислением субсидии занимаются органы Пенсионного фонда (ПФУ). Все необходимые процедуры можно также пройти онлайн на порталах Дія или ПФУ (заполнить необходимые формы и прикрепить сканированные копии документов).

Как изменятся тарифы с 1 января

До конца отопительного сезона (до середины апреля) в Украине не планируют повышать коммунальные тарифы. В частности, цены на газ, отопление и горячую воду для граждан останутся без изменений.

За электроэнергию в январе 2024 года украинцы будут платить 2,64 грн/кВт-ч. Напомним, что цену за свет повысили с 1 июня 2023 года. По словам председателя Комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского, до завершения осенне-зимнего сезона не может быть и речи о повышении тарифов.

Цена газа для бытовых потребителей, которые пользуются услугами Нафтогаза, будет оставаться на уровне 7,96 грн/кубометр. Цены на газ у остальных поставщиков будут варьируются от 7,7 грн за кубометр до 9,90 грн.

Также в январе 2024 года некоторым украинцам уменьшат тариф на доставку газа, а другие потребители начнут платить за обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах.

Тарифы на воду также не будут меняться. Напомним, что в июле тарифы на услуги 34 водоканалов должны были вырасти в среднем на 32%. Впрочем, повышение отменили после критики власти.