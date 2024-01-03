ВОЙНА В Украине Энергосистема Украины сбалансирована, в резерве находятся сразу восемь энергоблоков

2024-01-03 12:28

В энергосистеме возник профицит электроэнергии, сообщает Минэнерго.

"В энергосистеме зафиксирован профицит электроэнергии. Излишки Украина передавала соседней Польше (с 11:00 до 13:00). Общий объем составил 600 МВт·ч", - говорится в сообщении.

Указано, что днем ранее импорт электроэнергии составил 11 641 МВт·ч. А экспорт электроэнергии за 30-31 декабря - 210 МВт·ч.

В ведомстве заверили, что сейчас энергосистема Украины сбалансирована, а в резерве находятся сразу восемь энергоблоков, которые могут быть включены в работу при необходимости.

По данным Укрэнерго, вчера днем снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе. Там есть повреждения.

 

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