ВОЙНА В Украине Зеленский сделал новое заявление о мобилизации в Украине

2024-01-02 16:48

 

Он подчеркнул, что альтернативы мобилизации нет.

Мобилизация украинского общества и всего мира, которая была в начале полномасштабной войны, сегодня отсутствует.

Соответствующее заявление заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

Он говорит, что такую ситуацию нужно менять.

В то же время, как показывают опросы, снижение мобилизационного возраста от нынешних 27 лет до 25, которое предложили в новом законе о мобилизации, не популярны среди украинцев.

В то же время, Зеленский отмечает, что альтернативы мобилизации нет.

"Мобилизация – это не только то, что солдаты уходят на фронт. Это обо всех нас. Это мобилизация всех усилий. Только так можно защитить наше государство и деоккупировать нашу землю. Скажем честно, мы переключились на внутреннюю политику", – сказал Зеленский.

Напомним, на этой неделе рабочие группы будут нарабатывать более компромиссный вариант нового законопроекта о мобилизации, который позволил бы проголосовать его в сессионном зале.

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