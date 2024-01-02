ВОЙНА В Украине Законопроект о мобилизации: в Раде планируют наработать компромиссный вариант

2024-01-02 22:15

Украинский законопроект о мобилизации не будет проголосован в первоначальном виде. Будет наработана компромиссная версия.

Законопроект о мобилизации, который внес в Верховную Раду Кабинет министров, не будет проголосован в оригинальном виде. Парламентарии планируют начать работу по наработке компромиссного варианта проекта закона. Об этом в эфире телемарафона заявила народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, передает УНН.

Мы уже понимаем, что в оригинальном виде законопроект о мобилизации не будет выноситься на голосование. Я думаю, это будет комитетская версия. Есть профильный Комитет по вопросам безопасности и обороны. И на этой неделе рабочая группа будет работать над компромиссным вариантом законопроекта о мобилизации, который бы позволил его проголосовать в сессионном зале - сказала Кравчук.

Она добавила, что законопроект вызывает определенные опасения относительно коррупционных норм, а также то, что он был раскритикован Уполномоченным по правам человека.

Кроме того, Кравчук отметила, что люди должны чувствовать справедливый подход к мобилизации, а также бойцы, которые сейчас на фронте, должны понимать, когда их сменят.

"Но должны прийти подготовленные, обученные люди", - отметила нардеп.

Напомним,

25 декабря Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду законопроект №10378, регулирующий вопросы мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы. Эта законодательная инициатива предусматривает ряд ограничений и санкций в отношении военнообязанных граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, законопроект о мобилизации, который внес в Верховную Раду Кабинет министров, не будет проголосован в таком виде, как предлагает правительство. Проект закона будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.