Для фізичних осіб-підприємців змінено ставки оподаткування - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК

З 1 СІЧНЯ 2024 року ЛІМІТИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ-ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ СТАЛИ ТАКИМИ:
При перевищенні цих лімітів ФОП автоматично переводиться на іншу групу або загальну систему оподаткування.
ФОП першої групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних (з 1 січня – 302,8 грн.), другої групи – 20% від мінімальної зарплати (1420 грн.).
Для ФОП третьої групи ставки не змінюватимуться: 5% – для неплатників ПДВ, 3% – для платників ПДВ
ФОП також платять ЄСВ у розмірі 22% мінімальної зарплати. З 2024 року розмір ЄСВ для відрахувань підприємцями зросте до 1562 грн. з січня та 1760 грн. – з квітня.