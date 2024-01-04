Экономика Для фізичних осіб-підприємців змінено ставки оподаткування - ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК

2024-01-04 08:26

З 1 СІЧНЯ 2024 року ЛІМІТИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ-ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ СТАЛИ ТАКИМИ:

річний дохід для платників першої групи (167 мінімальних зарплат) – 1,185 млн. грн.;

для другої групи (834 мінімальні зарплати) – 5,921 млн грн;

для третьої групи (1167 мінімальних зарплат) – 8,285 млн грн.

При перевищенні цих лімітів ФОП автоматично переводиться на іншу групу або загальну систему оподаткування.

ФОП першої групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних (з 1 січня – 302,8 грн.), другої групи – 20% від мінімальної зарплати (1420 грн.).

Для ФОП третьої групи ставки не змінюватимуться: 5% – для неплатників ПДВ, 3% – для платників ПДВ

ФОП також платять ЄСВ у розмірі 22% мінімальної зарплати. З 2024 року розмір ЄСВ для відрахувань підприємцями зросте до 1562 грн. з січня та 1760 грн. – з квітня.