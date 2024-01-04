ВОЙНА В Украине Какова сейчас ситуация на передовой - Генштаб ВСУ обновил данные о боевых столкновениях

2024-01-04 13:35

За прошедшие сутки на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 58 боевых столкновений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в новой сводке.

На Купянском направлении ВСУ отразили три атаки захватчиков в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

В то же время на Бахмутском направлении враг наступал у Богдановки и Андреевки Донецкой области. Отражены четыре атаки. Также продолжают бои на Авдеевском направлении. Наши войска сдерживают врага, желающего окружить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак у Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там вчера они отразили 14 атак.

На Запорожском направлении было спокойнее - возле Работино Запорожской области отбили одну атаку.

На Херсонском направлении украинские войска продолжают расширение плацдарма. Несмотря на большие потери, враг пытается выбить наших защитников с занимаемых позиций. За прошедшие сутки оккупанты совершили 9 штурмовых действий, но все они были отбиты.

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