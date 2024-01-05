ВОЙНА В Украине После решения рф не лечить своих раненных солдат, началось массовое дезертирство

2024-01-05 19:31

Рашисты уже никак не справляются с потоком санитарных потерь среди личного состава. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Гражданские больницы в оккупированных украинских городах, которые россияне используют в собственных целях как военные госпитали, переполнены. Лишение базовых медицинских потребностей гражданского населения в угнетенных регионах Украины и перевод лечебных учреждений под военные нужды оккупационной армии москвы результата не дали. В связи с этим российское командование решило отказывать в лечении легким раненым и наиболее тяжелым. Медицинскую помощь кое-как оказывают оккупантам с ранениями средней степени. А тяжелых из-за нехватки оборудования и квалифицированных специалистов отправляют на россию - доезжают не все", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что острой проблемой для российской армии стали предусмотренные после ранения реабилитационные отпуска для оккупантов. Многие из отпускников просто дезертируют.

"Факты невозврата с "реабилитации" обусловили решение отменить такие отпуска вообще - еще один метод, которым российское оккупационное командование пытается прекратить массовое дезертирство", - сообщает разведка.