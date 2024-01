ВОЙНА В Украине В ISW объяснили, почему роССия активизировала усилия по закупке баллистических ракет у других стран

2024-01-06 15:30

Россия, вероятно, активизирует усилия по закупке баллистических ракет из-за границы, поскольку в некоторых обстоятельствах они оказываются "более эффективными для поражения целей". Военно-промышленный комплекс РФ не может производить такое оружие в масштабах, необходимых для постоянной ударной кампании по Украине, поэтому агрессор ищет другие пути его получения.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики напомнили, что оккупанты регулярно используют баллистические ракеты малой дальности для нанесения ударов по украинским городам ближе к линии фронта, и эти ракеты, по-видимому, "более эффективны" для преодоления ПВО или ее обхода.

Отмечается, что в ходе интенсивных атак с 29 декабря 2023 года Силы противовоздушной обороны Украины перехватили 149 из 166 зарегистрированных российских крылатых ракет. При этом они уничтожили "лишь несколько" баллистических ракет, которые агрессор запустил за тот же период.

"Российские силы перепрофилировали ракеты ПВО С-300 и С-400 для нанесения ударов по надводным целям в Украине, а украинские официальные лица признали, что противовоздушная оборона с трудом перехватывает эти нестандартные ракетные атаки, используя свои собственные системы С-300 и С-400", – обратили внимание аналитики.

По их мнению, украинская ПВО также "оказалась менее успешной" в перехвате российских баллистических ракет типа "Искандер" во время ударов в первые дни 2024 года, хотя украинские силы все же перехватили одну ракету "Искандер-М" во время менее интенсивной серии массированных российских ракетных и беспилотных ударов 30 декабря 2023-го.

Сообщается, что силы ПВО Украины перехватили все ракеты "Искандер-М" или С-300/С-400, выпущенные оккупантами по Киеву 11 декабря, а также 13 декабря. Кроме того, они перехватили все 10 ракет "Кинжал", которые враг выпустил 2 января. Это произошло с помощью предоставленных Западом систем Patriot (этот комплекс сбил 15 российских "Кинжалов" за год).

"Таким образом, эффективность российских баллистических ракет, похоже, частично зависит от конфигурации "зонтика" ПВО Украины в целевой зоне и ударного комплекса, частью которого являются ракеты", – пришли к выводу в ISW.

Там считают, что относительный "успех", которого добились российские войска в нанесении ударов по целям в Украине с помощью баллистических ракет в сочетании с крылатыми ракетами и дронами-камикадзе типа Shahed, может побудить Россию активизировать усилия по получению баллистических ракет из-за границы.

Отмечается, что РФ может производить примерно 42 ракеты "Искандер" и четыре "Кинжала" в месяц, хотя неясно, сколько она может делать ракет С-300/С-400.

"Российская оборонно-промышленная база, вероятно, не сможет производить баллистические ракеты в масштабах, необходимых для постоянной ударной кампании по Украине, которая опирается на регулярное расходование большого количества баллистики. России, вероятно, придется закупать баллистические ракеты из-за границы, если она желает поддерживать масштабные ракетные удары по Украине", – убеждены эксперты ISW.