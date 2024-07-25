Политика Китай делает вид "глобального миротворца" в войне, но уже выбрал, кого поддерживает, - WSJ

2024-07-25 16:48

Впрочем, Украина может надеяться только на улучшение двусторонних отношений с этой страной.

Украинский дипломат впервые встретился со своим китайским коллегой после полномасштабного вторжения России. Киев ищет поддержки Пекина для прекращения войны на "справедливых" условиях.

Как пишет The Wall Street Journal, министр иностранных дел Китая Ван И после переговоров с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой повторил призывы Пекина к дипломатическому решению войны. Зато украинский дипломат заявил, что его страна будет вести переговоры, когда Москва будет готова участвовать "добросовестно".

"С российской стороны пока такой готовности не наблюдается", - сказал Кулеба.

В ответ спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "всегда оставалась открытой для переговорного процесса".

Усилия начать диалог между Россией и Украиной потерпели неудачу во время войны. Несколько стран пытались стать посредниками в мирных переговорах, начиная с Турции.

Официально провозглашая нейтралитет, Китай был ключевым партнером в помощи России пережить экономические санкции Запада, введенные в ответ на вторжение. Торговля между двумя странами резко возросла, поскольку Китай покупает российскую нефть и газ, одновременно предоставляя потребительские товары, которые России все труднее купить на Западе. Лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин незадолго до войны объявили о "безграничной" дружбе и видят взаимную выгоду в противостоянии давлению Запада.

Американские и европейские чиновники также обвинили Китай в предоставлении России оборудования двойного назначения, такого как микрочипы и запчасти к беспилотникам, чтобы помочь Москве восстановить свою армию. Китай отрицает поставки оружия России и заявляет, что строго контролирует торговлю товарами двойного назначения.

Глобальный миротворец

Пекин все больше пытается представить себя глобальным миротворцем. Китай призвал к прекращению огня в Украине и обнародовал в мае заявление с Бразилией о завершении войны. Россия описывает свою войну против Украины как "специальную военную операцию", а Китай называет ее только "кризисом" - этот термин Ван продолжал использовать после переговоров с Кулебой.

Переговоры в Гуанчжоу состоялись после публичного спора между Зеленским и Китаем во время визита в Сингапур, когда он обвинил Пекин в лоббировании стран по бойкоту мирного саммита в Швейцарии. Пекин заявил, что любая мирная конференция должна быть одобрена как Украиной, так и Россией, которая не была приглашена.

"Лучшее, на что может надеяться Украина, - это налаживание отношений с Китаем. Китай уже указал, какую сторону он поддерживает", - сказал Лучиан Ким, старший аналитик по вопросам Украины Международной кризисной группы.

Согласно сообщению МИД Китая, Ван не говорил об этом саммите или критике Зеленского.

"Китай считает, что все конфликты должны быть решены путем возвращения за стол переговоров, и что все споры должны решаться политическими средствами. В последнее время российская и украинская стороны в разной степени сигнализировали о своей готовности к переговорам", - сказал Ван.

Для Украины эти переговоры состоялись на фоне роста вопросов относительно дальнейшей поддержки США военных усилий Киева, если бывший президент Дональд Трамп снова попадет в Белый дом. Трамп не ответил прямо на вопрос о том, прекратит ли он финансирование Украины. Он повторил свои заявления о том, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы он все еще был на посту, и раскрыл, что сказал Зеленскому во время звонка на прошлой неделе: "Мы должны закончить эту войну".

В своих публичных комментариях после переговоров с Кулебой Ван не критиковал США, зато подчеркнул шестипунктовое мирное предложение по Украине, которое Китай предоставил Бразилии в мае. Этот план предусматривает отказ от эскалации боевых действий и избегание провокаций. Министерство иностранных дел Китая заявило, что украинцы "внимательно изучили" предложение.

Разговоры о переговорах оживились

Недавний опрос показал, что поддержка мирных переговоров среди украинцев выросла, поскольку война продолжается третий год. Большинство респондентов выступают против условий прекращения огня, изложенных Путиным. Они предусматривают полный выход Украины из четырех областей, которые частично оккупированы Россией, включая несколько крупных городов, которые все еще находятся под контролем Киева.

Путин также требовал отмены санкций Запада и нейтрального статуса Украины, в частности отказа от вступления в НАТО.

Зеленский представил собственный список из 10 требований, которые Кремль не принимает, включая вывод российских войск до начала мирных переговоров, восстановление украинского контроля над ныне оккупированной территорией и судебное преследование военных преступлений России.

Требования Украины приобрели определенную популярность, когда изначально были включены в мирный план в начале прошлого года, когда Киев готовился к большому контрнаступлению. Контрнаступление не смогло достичь значительных успехов, и сейчас российские войска отбирают территорию у перенапряженных украинских сил на востоке страны.

Украина может стремиться привлечь Китай ко второму саммиту, который Киев настаивает провести позже в этом году, чтобы продвигать свое видение мира. Украина заявила, что хотела бы, чтобы ее второй саммит принимала страна Глобального Юга, а Россия должна была бы присутствовать.

Однако до результатов ноябрьских выборов в США прогресс может быть незначительным, сказал Ким.

"В Москве и в Киеве есть понимание того, что ничего существенного не изменится, пока не будет ясности относительно выборов в США. Это ключевое событие для того, что произойдет дальше", - сказал он.

Визит Кулебы в Китай

В среду, 24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Китай. Он отметил, что впереди - предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру в Украине.

Уже после встречи с главой украинского МИД Ван И заявил, что в Китае считают, что решение всех конфликтов должно происходить за столом переговоров.