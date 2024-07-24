Политика Кулеба в Китае заявил, что роССия пока не готова вести переговоры добропорядочно

2024-07-24 16:48

 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Китае провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, где рассказал ему, что Украина готова вести переговоры с РФ, но такой готовности нет с российской стороны.

Источник: МИД Украины

Дословно: "Дмитрий Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается".

Детали: Кулеба встретился с Ван И 24 июля в Гуанчжоу.

Главной темой обсуждений стал поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении мира: "Убежден, что справедливый мир в Украине соответствует стратегическим интересам Китая, а роль Китая как глобальной силы мира является важной".

Кулеба заявил, что "российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие, а каждый новый день войны влечет за собой новые нарушения гуманности и дальнейшую эрозию справедливости. Поэтому нужно завершить войну против Украины, восстановить мир и ускорить восстановление нашего государства".

Отдельно он рассказал Ван И о результатах саммита мира в Швейцарии.

Кулеба также напомнил, что недавно Украина начала переговоры о вступлении в Европейский Союз.

subscriber subscriber

Еще по теме

Боррель: Следующий Саммит мира должен пройти с роССией, но не на условиях путина

2024-07-23 22:15

Пентагон назвал Китай "единственным стратегическим конкурентом", рф - региональной угрозой

2024-07-23 18:26

фото Появились фотографии нового дрона, которым роССияне атаковали Киев

2024-07-21 16:30

Визит Орбана в роССию был не "мирной миссией", а замириванием агрессора, - фон дер Ляйен

2024-07-18 21:37

Еще новости в разделе "Политика"

Кулеба в Китае заявил, что роССия пока не готова вести переговоры добропорядочно

2024-07-24 16:48

Боррель: Следующий Саммит мира должен пройти с роССией, но не на условиях путина

2024-07-23 22:15

Помощь Украине: Байден делегировал полномочия

2024-07-23 20:04

Пентагон назвал Китай "единственным стратегическим конкурентом", рф - региональной угрозой

2024-07-23 18:26
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Кулеба в Китае заявил, что роССия пока не готова вести переговоры добропорядочно 2024-07-24 16:48
Боррель: Следующий Саммит мира должен пройти с роССией, но не на условиях путина 2024-07-23 22:15
Помощь Украине: Байден делегировал полномочия 2024-07-23 20:04
Пентагон назвал Китай "единственным стратегическим конкурентом", рф - региональной угрозой 2024-07-23 18:26