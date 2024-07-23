Политика Боррель: Следующий Саммит мира должен пройти с роССией, но не на условиях путина

2024-07-23 22:15

 

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина продолжит искать пути, чтобы провести следующую мирную конференцию с участием России, но не на условиях правителя РФ Владимира Путина.

Источник: Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я убежден в том, что Президент Зеленский будет продолжать наступление в этих переговорах, чтобы иметь следующую конференцию в присутствии России. Это реально, безусловно.

Мы уже сказали то, что было сказано - следующий шаг требует привлечения России. Но как надо воспринимать то, что Путин сказал во время визита премьера (Венгрии - ред.) Орбана в Москву?

Посмотрите - это те предпосылки, которые выдвигает Путин. Да, разумеется, мы должны возлагать надежды на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа".

Детали: Боррель сообщил, что во время общения с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой европейские чиновники обсудили следующие шаги после Саммита мира в Швейцарии.

Они согласились, что должно быть проведено больше для привлечения как можно более широкого присутствия партнеров со всего мира.

Прямая речь: "Саммит в Швейцарии имел хороший результат, но он должен быть улучшен.

Около 90 стран согласились с итоговым заявлением этой встречи, но мы должны идти дальше, чтобы противодействовать российской пропаганде, разъяснять и объяснять всем и каждому в мире, что именно происходит.

Что это Россия осуществляет атаку против Украины. Чтобы напомнить, что есть агрессор, и есть сторона, которая подвергается агрессии. Что Украина обороняется, и мы помогаем Украине в самозащите".

Детали: По его словам, правда в том, что позиция ЕС остается неизменной уже длительное время.

Прямая речь: "Мы поддерживаем Формулу мира президента Зеленского, которая является единственным мирным планом в этом городе, в Брюсселе. Единственным мирным планом, который поддерживает Европейский Союз".

Предыстория:

  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсуждение о проведении второго Саммита мира по Украине содержит подходы, которые являются неприемлемыми для России и "многих других" государств.
  • Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина стремится провести второй Саммит мира до конца текущего года.
  • Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что представители России должны присутствовать на втором Саммите мира.
  • Зеленский сообщил, что поставил задачу, чтобы в ноябре был полностью готов план для проведения второго саммита.
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