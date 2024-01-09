ВОЙНА В Украине На Юге Украины вражеские солдаты сдаются в плен целыми взводами

2024-01-09 14:32

За три последних дня на Таврическом направлении украинские военные взяли в плен около 30 российских оккупантов. Об этом сообщил командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram во вторник, 9 января.

"За три дня почти 30 пленных оккупантов. Авиаударов вчера не было", - написал он.

По словам Тарнавского, в операционной зоне ОСГВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов, провел 37 боевых столкновений и совершил 452 артобстрела.

Украинские бойцы стойко держали оборону и проводили активные действия на определенных направлениях.

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 375 человек и 21 единицу военной техники. В частности, 2 танка, 5 ББМ, 1 артсистему, 9 БПЛА, 2 автомобиля и одну единицу спецтехники.

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Скільки повітряних ворожих цілей було знищено Збройними Силами України за рік 2024-01-09 13:35
Бывший советник Администрации президента за 7 тыс долларов переправлял уклонистов за границу 2024-01-09 12:27