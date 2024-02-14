ВОЙНА В Украине Интенсивность боевых действий на Таврическом направлении стремительно растет

2024-02-14 11:21

Интенсивность боевых действий на Таврическом направлении растет. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

По его словам, за прошлые сутки на Таврическом направлении было уничтожено 645 российских оккупантов - больше всего с начала года.

"Интенсивность боевых действий растет. Количество артиллерийских обстрелов, которые противник совершил в нашей операционной зоне, также является самым большим показателем в этом году - 1267. То же самое с авиаударами - их зафиксировано 67", - написал командующий.

Тарнавский заверил, что украинские защитники стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

За сутки была уничтожена или повреждена 41 единица военной техники россиян, не считая БПЛА. В частности, пять танков, 17 боевых бронемашин, восемь артсистем, 10 автомобилей и одна единица специальной техники. Также был уничтожен один склад боеприпасов и еще один важный объект противника.

"Нейтрализовано или уничтожено 280 беспилотных летательных аппаратов разных типов. При этом ударные дроны Ланцет и ZALA (по 1 ед.) в Донецкой области удалось уничтожить из стрелкового оружия. Там, на Авдеевском направлении, еще десяток захватчиков взяты в плен", - отметил Тарнавский.