ВОЙНА В Украине Гетманцев заявив, що зубожіння населення під час війни є нормальним явищем

2024-01-10 12:28

Фактичний рівень безробіття в Україні на кінець 2023 року майже вдвічі перевищив аналогічний показник станом на кінець довоєнного 2021 року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розказав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Це попри офіційну статистику, за якою в Україні навпаки - відбулось скорочення кількості зареєстрованих безробітних:

"Якщо рахувати за методикою Міжнародної організації праці, то у нас безробіття 19% - у два рази більше, ніж було в 2021 році. Ми розуміємо, що офіційна статистика не відображає тих, хто уникає мобілізації. Тому у фонді зайнятості у нас значаться менше 100 тисяч безробітних", - пояснив Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.

Одним із наслідків росту безробіття є зубожіння населення, що, на жаль, є нормальним явищем під час воєн.

"Війна - це такий період, коли всі біднішають. Через війну у нас суттєво зросло безробіття та рівень бідності. Це абсолютно передбачувано", - констатував Гетманцев.