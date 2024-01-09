Политика Венгрия выдвинула новое требование по снятию вето на 50 млрд евро для Украины, - Politico

2024-01-09 20:48

 

Венгрия может снять вето на пакет помощи от ЕС Украине в размере 50 млрд евро, если финансирование будет пересматриваться каждый год.

Об этом пишет Politico.

Так, три дипломата ЕС сообщили, что Венгрия заявила о возможности снятия вето при условии, что Европейский Совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе.

Politico отмечает, что это дало бы венгерскому премьеру Орбану возможность блокировать финансирование Украины ежегодно или получить уступки от Брюсселя за отказ от вето.

Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС в пятницу и направила соответствующий документ в Совет ЕС, где председательствует Бельгия.

По словам дипломата, знакомого с ходом переговоров, согласно венгерскому предложению, ЕС ежегодно будет предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро. Некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, несмотря на изменение риторики Венгрии, которая ранее выступала категорически против выделения средств Украине в любом виде.

Они указывают, что венгерское предложение не обеспечит предсказуемости для Украины.

"Семилетний бюджет ЕС – это многолетняя структура, мы не можем делать это (согласовать. - Ред.) из года в год", – сказал один из дипломатов.

Вопрос финансирования Украины со стороны ЕС стоит в повестке встречи послов стран-членов ЕС, запланированной на среду.

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