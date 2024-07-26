Политика Еврокомиссия предупредила Словакию о последствиях принятия спорного закона об иноагентах

2024-07-26 10:27

Европейская комиссия предупредила Словакию, что предпримет немедленные юридические действия, если страна примет закон, предусматривающий ограничение деятельности неправительственных организаций и СМИ. Об этом заявила вице-президент ЕК Вера Юрова.



По ее словам, в Братиславе она говорила об инициированном правительством Словакии законопроекте, напоминающем инициативы борьбы с "иноагентами".



"Я была очень четкой. Если вы последуете венгерскому примеру по закону о неправительственных организациях, мы немедленно приступим к процедуре нарушения (законодательства ЕС), потому что у нас уже есть решение суда", - заявила вице-председатель Еврокомиссии.



В апреле парламент Словакии предложил поправку к закону о неправительственных организациях, вводящую маркировку НПО, получающую более 5000 евро в год иностранного финансирования, как "организации с иностранной поддержкой".



В 2017 году в Венгрии приняли закон об "иноагентах". Суд ЕС признал его незаконным. Венгрия отменила его в 2021 году.