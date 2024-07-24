ВОЙНА В Украине Сырский рассказал о потерях Украины в войне

2024-07-24 17:37

 

Сырский не назвал конкретных цифр, объяснив, что потери являются "деликатным вопросом в обществе".

Потери России втрое больше Украины, а на отдельных направлениях фронта "даже больше".

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Guardian.

"Потери Кремля были втрое больше, чем украинские, а на отдельных направлениях даже больше. Их количество убитых гораздо больше, — сказал он.

Сырский не назвал конкретных цифр, объяснив, что потери являются "хрупким вопросом в обществе" и это тема, которую Москва может использовать.

Издание напомнило, что в феврале Владимир Зеленский заявил, что с 2022 года погибли 31 тысяча украинских военнослужащих.

"Для нас очень важно сохранить жизнь наших бойцов. Мы не защищаем руины насмерть. Мы не достигаем целей любой ценой, чтобы бросить своих людей на бесполезные нападения. Иногда приходилось переходить на более "выгодные позиции", — подчеркнул главком.

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