ВОЙНА В Украине Что Украине нужно для нового контрнаступления: военный аналитик объяснил

2024-01-10 16:48

Как минимум, нужно большое количество дальнобойных ракет – хотя бы 700 боеголовок класса ATACMS.

Украине для нового эффективного контрнаступления требуется не менее 180 военных самолетов и ракетно-бомбовое оборудование.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил военный аналитик, полковник Петр Черник.

"В моем понимании, утонченная стратегия – это сочетание четырех классов оружия в большом количестве... Это достаточное количество авиации, 61 машина – очень хорошо, но нам по меньшей мере три авиационных полка... 180 (самолетов) нужно точно. Достаточное количество ракето- бомбовой нагрузки к ним, то есть не единицы, не искусственно, а тысячи тонн”, — подчеркнул военный аналитик.

Кроме того, требуется большое количество дальнобойных ракет – хотя бы 700 боеголовок класса ATACMS.

"Также большое количество средств радио-электронной борьбы, особенно окопного типа. И конечно, дронов, дронов и еще раз дронов. И эти четыре аспекта еще предстоит умножить на большое количество классических боеприпасов. Вот если бы в достаточном количестве этого всего появилось, тогда действительно буквально через несколько месяцев можно ускорить ход войны и, по меньшей мере, выйти к северному Приазовью", — подчеркнул Петр Черник.