ВОЙНА В Украине В ЕС сделали четкое заявление по производству миллиона артиллерийских снарядов для Украины

2024-01-11 10:27

Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что ЕС все еще может достичь своей цели по производству миллиона артиллерийских снарядов до этой весны, которые затем могут быть отправлены в Украину. Об этом сообщает Politico.

По словам Бретона, достижение этой цели потребует сокращения экспорта в страны, не входящие в ЕС, и убеждение, что правительства стран-членов оказывают давление на свою оружейную промышленность, чтобы нарастить производство.

"Мы только Европейская комиссия", - отметил он, но подчеркнул, что "совершенно" возможно достичь миллионной цели до марта или апреля.

Еврокомиссар добавил, что ЕС может быть на одном уровне с эрефией по производству оружия в течение 18 месяцев-двух лет, заявив, что для ЕС "чрезвычайно важно иметь такой же потенциал".

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцам пересчитали пенсии с января: кто получит на 2680 грн больше

2024-01-10 20:48

Глава МИД Швеции призвал Евросоюз готовиться к долгосрочной конфронтации с рф

2024-01-10 14:31

Польша призывает Конгресс США одобрить помощь Украине: цена сдерживания путина

2024-01-09 16:48

"Пришло время действовать": Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине

2024-01-08 22:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В ЕС сделали четкое заявление по производству миллиона артиллерийских снарядов для Украины

2024-01-11 10:27

Спутниковые снимки подтвердили уничтожение военной базы врага во временно оккупированном Крыму

2024-01-11 09:31

В Белом Доме подтвердили, что роССия продолжает обстреливать Украину ракетами КНДР

2024-01-10 22:15

В рф хотят создать 15-километровую "буферную зону" на Харьковщине - ISW

2024-01-10 21:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В ЕС сделали четкое заявление по производству миллиона артиллерийских снарядов для Украины 2024-01-11 10:27
Спутниковые снимки подтвердили уничтожение военной базы врага во временно оккупированном Крыму 2024-01-11 09:31
В Белом Доме подтвердили, что роССия продолжает обстреливать Украину ракетами КНДР 2024-01-10 22:15
В рф хотят создать 15-километровую "буферную зону" на Харьковщине - ISW 2024-01-10 21:37