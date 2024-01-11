ВОЙНА В Украине В ЕС сделали четкое заявление по производству миллиона артиллерийских снарядов для Украины

2024-01-11 10:27

Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что ЕС все еще может достичь своей цели по производству миллиона артиллерийских снарядов до этой весны, которые затем могут быть отправлены в Украину. Об этом сообщает Politico.

По словам Бретона, достижение этой цели потребует сокращения экспорта в страны, не входящие в ЕС, и убеждение, что правительства стран-членов оказывают давление на свою оружейную промышленность, чтобы нарастить производство.

"Мы только Европейская комиссия", - отметил он, но подчеркнул, что "совершенно" возможно достичь миллионной цели до марта или апреля.

Еврокомиссар добавил, что ЕС может быть на одном уровне с эрефией по производству оружия в течение 18 месяцев-двух лет, заявив, что для ЕС "чрезвычайно важно иметь такой же потенциал".