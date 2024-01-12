ВОЙНА В Украине Пограничники спасли 26-летнего уклониста, который безуспешно пытался переплыть Тису

2024-01-12 16:31

Пограничники во время мониторинга украинско-румынского участка границы отделения Большой Бычков вытащили из реки Тиса 26-летнего сумчанина-айтишника в полуобморочном состоянии. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"От переохлаждения, одетый в гидрокостюм и спасательный жилет, мужчина лежал на краю обрывистого берега реки и почти не подавал признаков жизни. Военнослужащие немедленно вытащили мужчину из воды и подняли на равнинный участок, где оказали пострадавшему первую помощь. Затем доставили в подразделение, напоили горячим чаем и снабдили сухой одеждой.

Из объяснений спасенного мужчины стало известно, что на отчаянный шаг его побудило объявление в Телеграм-канале о "легальном" пересечении границы", - пояснили в ГПСУ.

"Путешественник", не имевший оснований для выезда за границу на время военного положения, собрал вещи и приехал в Закарпатье, где ему вместо обещанного "легального" пересечения границы - через официальный пункт пропуска, предложили "экстремальный" - через полноводную ледяную Тису. Стоимость услуг дельцов составляла 5000 долларов.

"Поверив "туроператору", что он будет переходить реку по мелководью, айтишник надел предоставленные спасательный жилет и гидрокостюм и зашел в холодную воду, совсем не ожидая, что там глубоко. На первых минутах мужчина поскользнулся, потерял координацию и начал тонуть. Быстрое течение вынесло к берегу, но из-за сильного холода и спазма конечностей мужчина не смог выбраться из воды. К счастью, молодого человека заметил пограничный наряд и вытащил его из смертельной опасности", - отметили пограничники.