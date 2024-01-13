ВОЙНА В Украине роССия потеряла 90% танков, которые она имела во время вторжения в Украину — Forbes

2024-01-13 08:30

 

За время полномасштабного вторжения РФ против Украины страна-агрессор потеряла не менее 2619 танков, это по меньшей мере 90% от общего количества, которые имели на вооружении оккупанты, сообщило издание Forbes 10 января.

Как отметили журналисты, оккупанты вступили в войну против Украины с 2987 танками, после 23 месяцев боев они потеряли по меньшей мере 90 процентов. В издании рассказали, что речь идет о 1735 уничтоженных, 205 брошенных и 544 захваченных танков моделей Т-55, Т-62, Т-72, Т-80 и Т-90.

«Если бы Кремль не имел вариантов компенсации потерь в войне, российская армия сократилась бы лишь до 368 танков: слишком мало, чтобы защищаться от собственного украинского бронетанкового корпуса», — считают в Forbes.

В то же время в Кремле утверждают, что в 2023 году получили 1500 новых и модернизированных танков благодаря «интенсивным промышленным усилиям». В Forbes предполагают, что из-за этого в РФ должно было бы быть 2400 имеющихся танков, но на самом деле их «должно быть гораздо меньше».

«Потому что Россия, возможно, не производит столько новых и модернизированных танков, как утверждает Кремль», — отметили в издании.

Анализ французской разведывательной группы ARI доказывает, что российская промышленность производит всего 390 танков в год.

«Это означает, что в 2022 и 2023 годах она могла построить или отремонтировать всего 780 танков. Если это правда, то российские Вооруженные силы могут сократиться до 1180 танков. Возможно, чуть больше танков, чем сейчас есть в Вооруженных силах Украины», — добавили в Forbes.

13 декабря в Минобороны Литвы заявляли, что Россия за месяц способна произвести или отремонтировать около 100−150 танков.

По данным Генштаба, Украина с начала полномасштабного вторжения уничтожила или повредила 6060 танков страны-агрессора.

Ранее американские СМИ писали, что война против Украины отбросила на 15 лет назад способность страны-агрессора России модернизировать свои сухопутные силы. По данным журналистов, потеря примерно 2200 танков, по оценкам США, заставила российских оккупантов использовать старые советские запасы, все чаще разворачивая модели 1970-х годов.

 

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