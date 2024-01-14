ВОЙНА В Украине роССия формирует десантно-штурмовые бригады для высадки в тыл украинских сил, — ISW

2024-01-14 08:30



Аналитики отмечают, что штурмовые бригады будут развернуты в ближних тыловых районах линии обороны ВСУ с помощью вертолетов, по примеру высадки десанта в Гостомеле 24 февраля 2022 года.

Вооруженные силы РФ в рамках продолжающихся реформ, вероятно, формируют новые воздушно-десантные подразделения в составе общевойсковых сухопутных формирований. Эти штурмовые подразделения создаются для высадки в тылу украинских войск, по сценарию десантной операции россиян в Гостомеле 24 февраля 2022 года. Об этом 13 января сообщили аналитики Института изучения войны ISW.

В материале говорится, что о формировании новых десантно-штурмовых подразделений ВС РФ сообщили и некоторые российские военные блогеры. По их информации, бригады будут действовать, как "специализированные подразделения, способные проводить высадку и разведку в тылу украинских войск". Такая концепция не нова для российской армии, поскольку подобные операции проводились, например, еще советскими войсками в Афганистане.

Аналитики отметили одну деталь. Со ссылкой на российские источники они уточнили, что десантно-штурмовые бригады в составе наземных формирований смогут осуществлять высадку в ближних тыловых районах Украины без парашютов. Для этих целей будут задействованы вертолеты, таким образом в ближних тыловых районах может быть достаточно быстро развернут личный состав оккупантов.

Одна такая десантно-штурмовая бригада, а именно 49-я в составе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа уже действует на Запорожском направлении. Аналитики добавили, что создание таких подразделений должна стать ответом на конкретные тактические вызовы, с которыми российские войска столкнулись в Украине.

"Однако развертывание штурмовых бригад в отрыве от более широкой структуры сил ВДВ, скорее всего, означает, что они будут использоваться как еще одно средство для проведения затяжных лобовых атак на украинские укрепленные позиции под руководством пехоты в краткосрочной перспективе", — подытожили аналитики.

Ранее сообщалось, что по мнению старшего научного сотрудника программы России и Евразии Фонда Карнеги Майкла Кофмана, в украинских войсках существуют кадровые проблемы. По его словам, поредевшие ряды украинских сил пополняются за счет мобилизованных старше среднего возраста либо плохо обученных призывников.