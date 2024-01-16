ВОЙНА В Украине Верховная Рада поддержала создание электронного реестра военнообязанных: что изменится

2024-01-16 18:26

Верховная Рада 16 января приняла законопроект № 10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных и автоматическом получении статуса участника боевых действий. Он будет способствовать скорейшему сбору военных данных и переведет услуги для военнослужащих в цифровой формат (электронный военный билет).

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, решение поддержали 249 народных избранников.

Документ разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать мобильнее и эффективно как на поле боя, так и в тылу.

"После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект №10062 по реестрам для военного учета принят в целом. За – 249", – написал Железняк.



Он добавил, что каждая правка подтверждалась почти минимальным необходимым количеством голосов, а некоторые провалили. При этом правка №401 о хранении данных в облаке набрала необходимые голоса – ее поддержали 228 нардепов.



В свою очередь Гончаренко сообщил, что Рада поддержала законопроект об автоматическом получении УБД и создании единого электронного реестра военнообязанных (№10062). По его словам, по поводу автоматического получения УБД к нему обращалось "очень много военнослужащих".



Законопроект №10062 систематизирует работу государственных реестров и обеспечит обмен данными между этими реестрами.



В то же время реестр будет дополнен максимально полными данными о каждом защитнике, будет расширен перечень институтов, имеющих доступ к реестру призывников, военнообязанных и резервистов, и настроен обмен этими данными так, чтобы защитник мог подавать запросы в электронной форме, а все ответственные должностные лица имели доступ к данным в реестре.



Кроме того, в госреестры не будут вносить персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов, касающиеся информации о выезде за пределы Украины и возврат назад, сведений о принудительном исполнении решения относительно должника (реквизиты и сведения исполнительного документа) и других персональных данных, которые дают возможность идентифицировать личность.



Законопроект также запрещает сбор сведений о членах семей военнослужащих без их согласия.



Документ также упорядочивает процедуру автоматического получения военнослужащими статуса участника боевых действий (УБД).



Большинство положений принятого законопроекта вступят в силу на следующий день после опубликования в парламентской газете Голос Украины.



В конце 2023 года СМИ сообщили, что в Украине запустили Единую электронную базу военнообязанных Оберег. Реестр работал неофициально. Доступ к нему имеют Минобороны, Генеральный штаб, территориальные центры комплектования и другие правоохранительные структуры. Сами же военнообязанные могут только проверить свои данные, но для этого следует обратиться в ТЦК.