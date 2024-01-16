Жизнь Без осадков и до -9°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 января

2024-01-16 21:37

 

В Киеве и Киевской области в среду, 17 января, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе днем 4-9°С мороза.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 17 января по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 10-15°С, днем от 4-9°С мороза; в Киеве ночью 10-12°С, днем 5-7°С мороза", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 17 января в Киеве погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

 

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

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