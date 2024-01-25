ВОЙНА В Украине Украина будет доставать врага там, где он этого не ожидает - Олещук

2024-01-25 19:15

 

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил о том, что Россия пытается дискредитировать Украину в глазах международного сообщества.

Об этом говорится в сообщении командующего в Telegram-канале.

"Воздушные Силы били, бьют и будут бить врага, где бы он ни был, будут защищать наших граждан от террористических атак врага! Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье и другие прифронтовые регионы ежедневно и каждую ночь под обстрелами вражеских ракет, бомб и дронов. Воздушные Силы делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле. Вы читаете наши отчеты. Многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены! У нас появляется все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ждет!" - отметил Олещук.

Командующий подчеркнул, что в течение дня 24 января российская пропаганда направляла фейковый поток информации на внешнюю аудиторию.

"Цель очевидна – они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не получится! Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора", - подчеркнул Олещук.

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