ВОЙНА В Украине Мобилизация. Рада рассматривает базовую воинскую службу для всех до 25 лет — нардеп

2024-01-25 21:37

В Верховной Раде обсуждается инициатива по введению в Украине базовой военной службы для всех граждан в возрасте до 25 лет.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев/

По его словам, такая служба должна заменить нынешнюю срочную службу.

"Сейчас срочная служба в армии длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от того, есть у человека высшее образование или нет. Мы предлагаем заменить ее на трехмесячное обучение – это базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки. Также мы предлагаем, чтобы человек, которому исполнилось 18 лет, сам выбрала время, когда он готов пройти такую подготовку с 18 до 25 лет. То есть человек сам будет решать, что, условно, в следующем году или через два года он готов пройти такое обучение", - отметил Чернев.

Нардеп подчеркнул, что такой подход позволит спланировать нагрузку на полигоны и центры подготовки.

"Главная идея в том, что с таким соседом, как Россия, все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку", - добавил Чернев.