ВОЙНА В Украине Мобилизация. Рада рассматривает базовую воинскую службу для всех до 25 лет — нардеп

2024-01-25 21:37

 

В Верховной Раде обсуждается инициатива по введению в Украине базовой военной службы для всех граждан в возрасте до 25 лет.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев/

По его словам, такая служба должна заменить нынешнюю срочную службу.

"Сейчас срочная служба в армии длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от того, есть у человека высшее образование или нет. Мы предлагаем заменить ее на трехмесячное обучение – это базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки. Также мы предлагаем, чтобы человек, которому исполнилось 18 лет, сам выбрала время, когда он готов пройти такую подготовку с 18 до 25 лет. То есть человек сам будет решать, что, условно, в следующем году или через два года он готов пройти такое обучение", - отметил Чернев.

Нардеп подчеркнул, что такой подход позволит спланировать нагрузку на полигоны и центры подготовки.

"Главная идея в том, что с таким соседом, как Россия, все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку", - добавил Чернев.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Мобилизация полицейских: глава Нацполиции озвучил отношение к такой идее

2024-01-22 19:15

Мобилизация в Украине: как и в каких случаях наказывают уклонистов — объяснение адвоката

2024-01-20 12:30

В Минобороны назвали сроки повторного внесения законопроекта о мобилизации в ВР

2024-01-15 22:15

«Рост коррупции и нелегальный отток населения»: в Верховной Раде рассказали о последствиях жесткой мобилизации

2024-01-15 08:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Мобилизация. Рада рассматривает базовую воинскую службу для всех до 25 лет — нардеп

2024-01-25 21:37

Украина будет доставать врага там, где он этого не ожидает - Олещук

2024-01-25 19:15

рф вбрасывает списки на обмен 24 января через пропагандистов, мы не будем на это вестись – Юсов

2024-01-25 18:26

Использование Ил-76 и несостоявшийся обмен: в разведке раскрыли новые детали аварии

2024-01-25 16:05
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Мобилизация. Рада рассматривает базовую воинскую службу для всех до 25 лет — нардеп 2024-01-25 21:37
Украина будет доставать врага там, где он этого не ожидает - Олещук 2024-01-25 19:15
рф вбрасывает списки на обмен 24 января через пропагандистов, мы не будем на это вестись – Юсов 2024-01-25 18:26
Использование Ил-76 и несостоявшийся обмен: в разведке раскрыли новые детали аварии 2024-01-25 16:05