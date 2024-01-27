ВОЙНА В Украине Столтенберг призвал НАТО и ЕС активизироваться с помощью Украине

2024-01-27 16:30

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что союзникам по Североатлантическому альянсу и Евросоюзу нужно активизироваться с выделением финансирования Украине перед второй годовщиной вторжения РФ.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем, пишет "Хвиля".

Столтенберг поблагодарил Черногорию за поддержку Украины, в том числе через комплексный пакет помощи НАТО.

"Все политические лидеры должны работать над сохранением единства. Это крайне важно для стабильности страны и региона", - сказал генсек НАТО.

Он добавил, что вскоре будет вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину, поэтому союзники должны действовать активнее.

"Но союзники по НАТО и Европейскому союзу должны активизироваться и предоставить еще больше финансирования Украине в это критическое время", - заявил Столтенберг.

Генсек добавил, что, если российский диктатор Владимир Путин победит в Украине, есть реальный риск, что он снова применит силу.