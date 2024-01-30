ВОЙНА В Украине Авиация ВСУ нанесла серию ударов по местам сосредоточения солдат, вооружения и военной техники врага

2024-01-30 08:25

Авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники рашистов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по двум средствам противовоздушной обороны, четырем артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении украинскими защитниками отбиты семь атак возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области, где рашисты безуспешно пытались прорвать оборону.

На Лиманском направлении воины ВСУ отразили четыре атаки в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены три атаки вблизи Ивановского Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитниками отбито восемь атак неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки и еще пять атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики шесть раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении украинскими защитниками отражена атака врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отражена атака захватчиков севернее Приютного Запорожской области.

Оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдарма на левобережье Днепра. За сутки біли предприняты семь безуспешных попыток штурма наших позиций.