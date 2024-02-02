ВОЙНА В Украине У січні 2024 року Мініоборони допустило до експлуатації понад 40 нових зразків озброєння та військової техніки

2024-02-02 21:36

Міністерство оборони України у січні 2024 року допустило до експлуатації у війську понад 40 нових зразків озброєння та військової техніки як українського, так й іноземного виробництва. Про це розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, пише АрміяInform.

За даними espreso.tv, у перелік допущених зразків озброєння потрапили: САУ, міномет, спеціалізовані транспортні засоби, БПЛА. Лише перелік безпілотників збільшився на вісім одиниць. Крім того, в експлуатацію ввели вісім одиниць нових боєприпасів для БПЛА.

На озброєння прийняли два типи рятувальних парашутів українського виробництва, які замінять парашутні рятувальні системи радянської розробки.

Також в Україні кодифікували (це дозволяє закуповувати за кошти з держбюджету) британську 155-міліметрову самохідну артилерійську установку та 120-міліметровий самохідний міномет польського виробництва (на шасі БТР).

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Не вірте фейкам! В Міноборони офіційно не підтвердили співпрацю з «Кровоспасом»

2023-09-14 19:31

Понад 20 нових моделей українських дронів вже взято на озброєння ЗСУ та вдало нищать орків і їх техніку

2023-07-21 17:32

Австралія надасть Україні близько 100 дистанційних систем озброєння RWS

2023-04-05 09:37

фото За дев’ять місяців рф завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% цілей - цивільні об’єкти

2022-12-06 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине уже внедрено больше стандартов НАТО, чем в некоторых государствах-членах Альянса

2024-02-02 22:12

У січні 2024 року Мініоборони допустило до експлуатації понад 40 нових зразків озброєння та військової техніки

2024-02-02 21:36

фото Виталий Козловский ответил на обвинения в том, что он уже не служит в ВСУ

2024-02-02 18:28

Велика Британія оголосила тендер на бойові човни та морські дрони для України

2024-02-02 15:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине уже внедрено больше стандартов НАТО, чем в некоторых государствах-членах Альянса 2024-02-02 22:12
У січні 2024 року Мініоборони допустило до експлуатації понад 40 нових зразків озброєння та військової техніки 2024-02-02 21:36
фото Виталий Козловский ответил на обвинения в том, что он уже не служит в ВСУ 2024-02-02 18:28
Велика Британія оголосила тендер на бойові човни та морські дрони для України 2024-02-02 15:37