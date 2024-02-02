У січні 2024 року Мініоборони допустило до експлуатації понад 40 нових зразків озброєння та військової техніки

Міністерство оборони України у січні 2024 року допустило до експлуатації у війську понад 40 нових зразків озброєння та військової техніки як українського, так й іноземного виробництва. Про це розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, пише АрміяInform.
За даними espreso.tv, у перелік допущених зразків озброєння потрапили: САУ, міномет, спеціалізовані транспортні засоби, БПЛА. Лише перелік безпілотників збільшився на вісім одиниць. Крім того, в експлуатацію ввели вісім одиниць нових боєприпасів для БПЛА.
На озброєння прийняли два типи рятувальних парашутів українського виробництва, які замінять парашутні рятувальні системи радянської розробки.
Також в Україні кодифікували (це дозволяє закуповувати за кошти з держбюджету) британську 155-міліметрову самохідну артилерійську установку та 120-міліметровий самохідний міномет польського виробництва (на шасі БТР).