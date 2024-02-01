ВОЙНА В Украине видео "Ивановец" на дне: ГУР уничтожило ракетный катер врага

2024-02-01 17:35

 

Россия продолжает терять корабли из своего флота. На этот раз украинские разведчики уничтожили вражеский ракетоноситель.

Источник: ГУР

Днем 1 февраля стало известно о том, что ГУР уничтожило очередной российский корабль. На этот раз на дно пошел ракетоноситель “Ивановец”.

Судно находилось на рейде

В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" ГУР МО уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России.

В спецслужбе отметили, что операция стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24. Известно, судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимых с дальнейшим движением – "Ивановец" дал крен на корму и затонул,
– говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно 60 – 70 миллионов долларов.

Поисково-спасательная операция россиян, которые должны были бы находиться на судне, была безуспешна.
Обратите внимание! В ВМС заявили, что на борту ракетного катера могли находиться противокорабельные ракеты "Москит", а также до 40 членов личного состава.

 

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