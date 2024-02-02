ВОЙНА В Украине О СОВРЕМЕННОМ ПЛАНИРОВАНИИ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ВОЙНЕ - полный перевод статьи Залужного в CNN

2024-02-02 09:29

О СОВРЕМЕННОМ ПЛАНИРОВАНИИ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ ВОЙНЕ: В БОРЬБЕ ЗА ИНИЦИАТИВУ

Почти восемьдесят лет отделяют нас от последних сражений Второй мировой войны, ставших основой стратегического видения войн конца ХХ и начала ХХІ века.

Несмотря на бурное развитие вооружения и техники, а именно: авиации, ракет и космических средств, развитие средств связи и радиоэлектронной борьбы, стратегией победы было уничтожение противника и захват или освобождение территории. При этом формы и методы, с помощью которых это достигалось, напрямую зависели от уровня развития и количества применяемого оружия.

Разумеется, знание основ стратегии, оперативного искусства, тактики в подготовке военных специалистов должно служить решению двух основных задач:

Первая, вероятно, вторична. Она заключается в подготовке командира непосредственно к предстоящей войне с задачей прогнозирования военной ситуации, которая будет в начале боевых действий. Именно такая сверхсложная задача (в случае ее решения) позволяет оказаться на высоте и дать противнику достойный отпор, обескровить его ударные силы и тем самым выиграть время для перехвата инициативы.

Весь этот процесс сопряжен с огромными рисками и сомнениями, которые обусловлены наличием только одного шанса оказать достойное сопротивление меньшими силами с ограниченными ресурсами.

Вторая задача, на мой взгляд, является основной - вовремя выяснить требования, выдвигаемые войной, связанные с развитием технического прогресса, и, как следствие, быстрым развитием вооружения и техники, а также политической ситуации. как в мире, так и в самом государстве, экономической ситуации и т. д.

И, следовательно, для каждой войны необходимо найти только свою уникальную стратегию и логику, которая позволит в новых условиях найти путь к Победе.

Говоря о нашей собственной конкретной стратегии, мы ни в коей мере не можем полностью отвергать существующие доктрины, описывающие процесс подготовки и проведения операций. Нам остается только осознавать, что они будут постоянно меняться и наполняться новым содержанием.

Принципы оперативного искусства останутся неизменными.

Поэтому, учитывая требования сегодняшнего дня, нашей важнейшей задачей будет принятие новой точки зрения на формы и методы использования Сил обороны для достижения Победы.

Основной причиной изменения стратегии, форм и способов применения сил, безусловно, является развитие вооружения и техники, особенно беспилотных систем, применение которых получило широкое распространение и позволяет решать широкий круг задач. который постоянно увеличивается.

Поэтому беспилотные комплексы, наряду с другими перспективными видами вооружения, являются чуть ли не единственным инструментом ухода от боевых действий позиционной борьбы, которые невыгодны сейчас Украине по ряду причин.

В то же время, в нынешней ситуации. существует еще ряд факторов, которые, несомненно, влияют на поиск новых форм задействования Сил обороны.

Вот некоторые из них: ‼️нестабильная политическая ситуация вокруг Украины, что приводит к сокращению военной поддержки;

высокая вероятность того, что Россия спровоцирует ряд конфликтов по примеру Израиля и Йемена и отвлечет ключевых партнеров от поддержки Украины;

‼️исчерпание запасов ракет и боеприпасов для артиллерии у наших партнеров и ПВО из-за высокой интенсивности боевых действий на Украине и

‼️невозможность их быстрого производства;

недостаточная эффективность санкционной политики, приводящая к развертыванию мощностей оборонно-промышленного комплекса России и ее государств-партнеров, что позволяет как минимум успешно вести позиционную войну на истощение;

значительное преимущество в мобилизации человеческих ресурсов противника и ‼️неспособность госучреждений Украины улучшить состояние кадрового обеспечения Сил обороны без применения непопулярных мер;

несовершенство нормативной базы, регулирующей оборонно-промышленный комплекс в нашей стране, и частичная монополизация этой отрасли приводят к трудностям в производстве отечественных боеприпасов, как следствие - к углублению зависимости Украины от поставок союзников,

‼️неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы такого масштаба, и как следствие - ‼️сложности для наших союзников в определении приоритетов поддержки.

Опыт боевых действий Вооружённых Сил Украины. особенно в 2022-2023 годах, уникален и до сих пор остается лишь нашим наследием, а потому ‼️постоянный поиск пути к Победе обязывает нас постоянно проводить ревизию имеющихся возможностей, от которых зависит результат боевых действий, искать способы получения преимущества над противником.

Более того, под результатом боевых действий мы понимаем условия, при которых противник откажется от дальнейшей агрессии, и именно создание таких условий воспринимается как эффективное использование возможностей, имеющихся в арсенале Вооруженных СилУкраины.

С учетом вышеизложенного, а также в соответствии с условиями войны, сегодня, пожалуй, ‼️основным вариантом получения преимущества является овладение всем арсеналом относительно дешевых, современных и чрезвычайно эффективных средств, который быстро развивается. Именно попытка воспользоваться прогрессом в разработке новых технологий позволит выиграть научно-техническую, технологическую и тактическую битву и приведет не только к безусловной Победе, но и к экономии и сохранению ресурсов как Украиной, так и нашими партнерами.

Необходимость значительного повышения возможностей беспилотных комплексов и других передовых технологических систем, их позитивного влияния на ход боевых действий побуждает к поиску новых форм и способов их применения, что, в свою очередь, непременно повлияет на структуру как Вооруженных сил, так и других компонентов Сил обороны Украины.

‼️Повысить эффективность боевых действий можно за счет:

постоянного повышения ситуационной осведомленности командиров и возможности поддержания ее в реальном времени в районе проведения операции как днем, так и ночью, при любых погодных условиях:

круглосуточное отслеживание ведения огня в режиме реального времени:

обеспечение разведки ударов в режиме реального времени:

нанесение точных и высокоточных ударов по противнику и его объектам как на переднем крае района боевых действий, так и в глубине.

Следовательно, ‼️необходимо создание новой конструкции операций, основанной на существующих технологических возможностях, которая будет опираться не только на пространственные и временные показатели военных (боевых) действий, но и, главным образом, на создание решающих условий и достижение соответствующих эффектов, которые будут способствовать реализации целей операции.



Исходя из опыта боевых действий и прогноза развития вооруженной борьбы, такими решающими условиями являются следующие:

‼️достижение абсолютного превосходства в воздухе, особенно на высотах, обеспечивающих эффективный огонь, разведку и тыловое обеспечение;

лишение противника возможности вести наступательные или оборонительные действия:

повышение мобильности собственных войск и полное ограничение мобильности войск противника:

безопасный выход на определенные рубежи, взятие под контроль важных участков местности; лишение противника возможности вернуть утраченные позиции и активизировать усилия

На первый взгляд, это абсолютно консервативные и классические условия, достижению которого служат давно известные формы и методы. Но это только на первый взгляд, поскольку средства достижения целей уже изменились, и эти активы, к сожалению, все чаще становятся мечтой для Вооруженных Сил.

В соответствии с представленной идеей создания определяющих условий, процесс их достижения, естественно, будет обеспечиваться решением ряда оперативных задач. Причем при решении каждой оперативной задачи будут создаваться необходимые меры за счет задействованных активов. Именно они за счет технологического превосходства должны действовать не по шаблону и в соответствии хотя бы с действующей доктриной.

Для реализации условий создания необходимой эффективности сегодня необходимы ‼️комбинированные атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов и кибер-логистических операций.

Все перечисленные операции уже отрабатываются. Они проводятся по единой концепции и плану, согласованы и взаимосвязаны, но различаются по содержанию.

Что касается проведения прямых операций по достижению эффективности, то, предположительно, по своему содержанию они будут по существу оборонительными и наступательными, а по способу проведения могут быть следующими:

операция по снижению экономических возможностей противника - операции полной изоляции и истощения:

роботизированная поисково-ударная операция:

роботизированная операция по контролю кризиса

психологическое воздействие с использованием средств нападения;

оборонительная технологическая бесконтактная операция.

Этот перечень операций будет неуклонно расширяться по мере развития самих средств и, конечно же, будет способствовать изменению доктринальных документов и формированию совершенно новой философии подготовки и ведения боевых действий. Появление новых самостоятельных операций или их сочетание приведет к необходимости создания новой организационной структуры. Все это станет возможным при гибкой и быстрой реакции государственных институтов на изменения.

Таким образом, происходят изменения в сущности и содержании классических оборонительных, наступательных и стабилизирующих операций, подход к планированию и проведению которых обычно носил линейный и шаблонный характер.

Кроме того, хотелось бы отметить, что помимо повышения эффективности боевых действий, беспилотные и другие современные технологические комплексы способны решить ряд ключевых задач в организации и ведении боевых действий Сил обороны Украины:

облегчить степень бесконтактного ведения боевых действий и снизить уровень потерь за счет возможности дистанционного управления этими боевыми действиями.

снизить степень задействования традиционных вооружений в боевых задачах

обеспечить ведение боевых действий с ограниченным применением тяжелой военной техники:

с высокой эффективностью и минимальным риском для личного состава поражать как надводные, так и подводные силы противника, а также его береговую инфраструктуру практически на всю глубину театра военных действий на море;

наносить массированные внезапные удары по объектам критической инфраструктуры.



Этот список преимуществ неполон и, несомненно, будет расширяться. Конечно, на поле боя противник будет искать возможности для защиты и пытаться перехватить инициативу. Поэтому с развитием возможностей систем нападения, в том числе беспилотных, крайне необходимо совершенствовать системы защиты и противодействия. Таким образом, для освоения новых форм и методов Силам обороны необходимо ‼️создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения, которая будет включать в себя следующие подсистемы:

разработки и научная поддержка:

производство и обслуживание:

подготовка личного состава и обобщение боевого опыта;

применение войск

гибкое финансирование;

логистика.

Скорее всего, каждая из подсистем в будущем потребует отдельных исследований и разработок, но сейчас можно с уверенностью сказать, что система должна быть целостной и в то же время гибкой как по отношению к субъектам, которые могут быть задействованы, так и по финансированию и изменению производства.

Несомненно, все это потребует времени, но именно время имеет решающее значение.

С учетом уже существующей системы применения, найденных технических решений и уже сложившейся системы управления войсками и накопленного опыта, а также по мнению партнеров в современных условиях создание такой системы с необходимым объемом производства ‼️может занять до пяти месяцев.

Этот срок обусловлен необходимостью создания соответствующих структур, их укомплектования и оснащения, подготовки кадров, ресурсного обеспечения, создания необходимой инфраструктуры, логистики и разработки доктринальной базы.

Учитывая это, в 2024 году нам необходимо сосредоточить основные усилия на:

создании системы обеспечения Сил обороны высокотехнологичными средствами:

внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий с учетом ограничений;

как следствие, в кратчайшие сроки освоить новые возможности ведения боевых действий.

Итак, речь идет о том, что в современных условиях Вооруженные Силы Украины вместе с другими компонентами Сил государственной обороны обладают возможностями, позволяющими не только уничтожать противника, но и обеспечивать ‼️существование самой государственности.

Поэтому крайне необходимо воспользоваться новыми условиями войны для максимального накопления новейших боевых возможностей, что позволит меньшими ресурсами нанести противнику максимальный ущерб, остановить его агрессию и отвести ее от Украины в будущем.