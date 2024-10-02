Жизнь Для українців ввели обмеження на перекази грошей між банківськими картками

2024-10-02 11:28

В Україні вступили в дію обмеження на перекази грошей між банківськими картками, — НБУ

Для переказів фізичних осіб з картки на картку встановлено ліміт у 150 000 грн на місяць. Обмеження діятимуть до квітня 2025.

Водночас ліміт не застосовуватиметься: