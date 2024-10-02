Для українців ввели обмеження на перекази грошей між банківськими картками
2024-10-02 11:28
В Україні вступили в дію обмеження на перекази грошей між банківськими картками, — НБУ
Для переказів фізичних осіб з картки на картку встановлено ліміт у 150 000 грн на місяць. Обмеження діятимуть до квітня 2025.
Водночас ліміт не застосовуватиметься:
- - до рахунків волонтерів;
- - до осіб, щомісячні доходи яких перевищують суму встановленого обмеження;
- - у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку;
- - до переказів юридичних осіб;
- - до банківських операцій за реквізитами IBAN