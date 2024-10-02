Жизнь Для українців ввели обмеження на перекази грошей між банківськими картками

2024-10-02 11:28

В Україні вступили в дію обмеження на перекази грошей між банківськими картками, — НБУ

Для переказів фізичних осіб з картки на картку встановлено ліміт у 150 000 грн на місяць. Обмеження діятимуть до квітня 2025.

Водночас ліміт не застосовуватиметься:

  • - до рахунків волонтерів;
  • - до осіб, щомісячні доходи яких перевищують суму встановленого обмеження;
  • - у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку;
  • - до переказів юридичних осіб;
  • - до банківських операцій за реквізитами IBAN
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Стала известна реальная причина задымленности в столице и Киевской области 2024-10-01 12:27