ВОЙНА В Украине В Украине военные получат доплату к пенсии: кому выплатят деньги

2024-02-04 16:30



В Украине ветераны войны могут получить доплаты к пенсиям. Однако есть несколько условий для получения средств. Участники боевых действий могут досрочно выходить на пенсию в возрасте 55 лет.

Повышение к пенсионной выплате в размере 25% объема прожиточного минимума могут получить пенсионеры. Об этом говорится в материале "На пенсии".

Суммарно размер пенсии у граждан со статусом УБД со всеми надбавками (кроме пенсий за особые заслуги) должен составлять не менее 210% уровня прожиточного минимума.

Возраст и условия ухода на пенсию могут отличаться. Участники боевых действий, не являющиеся кадровыми военными, могут выходить на пенсию на пять лет раньше и должны иметь страховой стаж. Да, если гражданин не был всю жизнь военным, однако теперь имеет статус УБД, для назначения пенсии нужно обязательно иметь достаточное количество стажа. В частности, кадровый военный может выйти на пенсию на 15 и даже 20 лет раньше, если есть достаточное количество военной выслуги.

Пенсию военным за выслугу лет назначают:

независимо от возраста – если есть 25 лет военной выслуги; летчикам и подводникам – 20 лет;

в 45 лет – если есть 25 лет стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев выслуги;

в 45 лет – 20 лет выслуги, вне зависимости от общего стажа.

Некоторые виды службы могут относиться к выслуге лет в двойном или тройном размере. В частности, в тройном – за периоды участия в боевых действиях (в АТО).