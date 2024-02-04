ВОЙНА В Украине В Украине военные получат доплату к пенсии: кому выплатят деньги

2024-02-04 16:30


В Украине ветераны войны могут получить доплаты к пенсиям. Однако есть несколько условий для получения средств. Участники боевых действий могут досрочно выходить на пенсию в возрасте 55 лет.

Повышение к пенсионной выплате в размере 25% объема прожиточного минимума могут получить пенсионеры. Об этом говорится в материале "На пенсии".

Суммарно размер пенсии у граждан со статусом УБД со всеми надбавками (кроме пенсий за особые заслуги) должен составлять не менее 210% уровня прожиточного минимума.

Возраст и условия ухода на пенсию могут отличаться. Участники боевых действий, не являющиеся кадровыми военными, могут выходить на пенсию на пять лет раньше и должны иметь страховой стаж. Да, если гражданин не был всю жизнь военным, однако теперь имеет статус УБД, для назначения пенсии нужно обязательно иметь достаточное количество стажа. В частности, кадровый военный может выйти на пенсию на 15 и даже 20 лет раньше, если есть достаточное количество военной выслуги.

Пенсию военным за выслугу лет назначают:

  • независимо от возраста – если есть 25 лет военной выслуги; летчикам и подводникам – 20 лет;
  • в 45 лет – если есть 25 лет стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев выслуги;
  • в 45 лет – 20 лет выслуги, вне зависимости от общего стажа.

Некоторые виды службы могут относиться к выслуге лет в двойном или тройном размере. В частности, в тройном – за периоды участия в боевых действиях (в АТО).

subscriber subscriber

Еще по теме

роССия ударила по Украине ракетами из КНДР: какие у них характеристики и чем опасны

2024-02-04 11:30

Циничный маневр: у Байдена бурно отреагировали на помощь Израилю без Украины

2024-02-04 08:30

В Раде рассказали, во сколько обойдется Украине мобилизация 500 тысяч человек

2024-02-03 13:30

В Украине уже внедрено больше стандартов НАТО, чем в некоторых государствах-членах Альянса

2024-02-02 22:12

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине военные получат доплату к пенсии: кому выплатят деньги

2024-02-04 16:30

ВСУ продвинулись возле Бахмута — ISW

2024-02-04 14:30

В ТЦК объяснили, почему нельзя выбрасывать повестку: какое наказание за это грозит

2024-02-04 13:30

"Враг не прекращает штурмовать": Гуменюк о тактике оккупантов на левобережье Херсонщины

2024-02-04 12:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине военные получат доплату к пенсии: кому выплатят деньги 2024-02-04 16:30
ВСУ продвинулись возле Бахмута — ISW 2024-02-04 14:30
В ТЦК объяснили, почему нельзя выбрасывать повестку: какое наказание за это грозит 2024-02-04 13:30
"Враг не прекращает штурмовать": Гуменюк о тактике оккупантов на левобережье Херсонщины 2024-02-04 12:30