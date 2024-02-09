Жизнь Менторство для лідерів: Європейська інтеграція та відновлення України

2024-02-09 12:19

"Розвиток людського капіталу є запорукою успішної євроінтеграції та відновлення України" - таким був лейтмотив стратегічної сесії за участі Офісу Віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Під час сесії Голова UA Experts Sergiy Nizhynskyi представив Програму "Менторство для лідерів": її цілі, задачі та вибір менторів - серед яких лідери та лідерки зі сфер державного управління, міжнародних відносин та юриспруденції.

"Наша діяльність та діяльність проєкту мають спільні цілі. Тож ми докладемо зусиль, щоб посприяти досягненню мети проєкту, а саме створенню пулу висококваліфікованих експертів та експерток", - зазначив Олег Войтович, заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України.