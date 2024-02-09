Жизнь Менторство для лідерів: Європейська інтеграція та відновлення України

2024-02-09 12:19
"Розвиток людського капіталу є запорукою успішної євроінтеграції та відновлення України" - таким був лейтмотив стратегічної сесії за участі Офісу Віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
 
Під час сесії Голова UA Experts Sergiy Nizhynskyi представив Програму "Менторство для лідерів": її цілі, задачі та вибір менторів - серед яких лідери та лідерки зі сфер державного управління, міжнародних відносин та юриспруденції.
"Наша діяльність та діяльність проєкту мають спільні цілі. Тож ми докладемо зусиль, щоб посприяти досягненню мети проєкту, а саме створенню пулу висококваліфікованих експертів та експерток", - зазначив Олег Войтович, заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
 
До участі в стратегічній сесії долучилися представники ключових державних органів та установ, а також представників регіональних управлінь освіти та вищих навчальних закладів. Під час обговорення розвитку людського капіталу вони висловили свої думки та перспективи щодо формування лідерських якостей серед студентства та в контексті державної служби.
 
Програма «Менторство для лідерів» реалізується ГО UA Experts за ініціативи Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроінтеграції та підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID Ukraine - USAID Україна «Зміцнення громадської довіри» (UCBI: Зміцнення громадської довіри в Україні Зміцнення громадської довіри в Україні)
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