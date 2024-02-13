Жизнь В Украину идет похолодание - прогноз погоды на ближайшие дни

2024-02-13 11:33

На ближайшие дни Укргидрометцентр прогнозирует в Украине дожди, а температура воздуха будет постепенно снижаться.

Во вторник, 13 февраля, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидается умеренный дождь, на юге и юго-востоке страны ночью без осадков; ночью и утром в северных областях местами туман; температура ночью 2-8° тепла, днем 8-13°, в западных и северных областях 5-10°. В Карпатах - дождь с мокрым снегом, температура 0-5° тепла, в Киеве во вторник ночью +5...+7°, дождь, днем +7...+9°, небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с.

В среду, 14 февраля, в большинстве регионов, кроме запада и востока, небольшой дождь, температура воздуха в течение суток 1-7° тепла, в южной и восточной части днем 8-13°. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-12 м/с.

В Киеве в среду ночью и днем небольшой дождь, на протяжении суток +3...+5°, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

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Некоторым украинцам повысят пенсии сразу на 900 гривен: кому повезет 2024-02-12 20:04