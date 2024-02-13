ВОЙНА В Украине документ Зеленський продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації до 13 травня 2024 року

2024-02-13 09:24

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Обидва правові режими тепер діятимуть ще 90 днів.

Про це йдеться у відповідних картках законопроєктів (№ 10456 та 10457).

Відповідно обидва терміни буде продовжено з 14 лютого 2023 року на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Це вже десяте продовження термінів воєнного стану та мобілізації. Під час загальної мобілізації призвати на військову службу можуть усіх військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відстрочки або виключення з військового обліку.