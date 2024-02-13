ВОЙНА В Украине Из-за роССийского удара в Украине прекратила работу ТЭС

2024-02-13 20:48

 

В результате ночной атаки российской захватнической армии повреждена одна из теплоэлектростанций ДТЭК, она прекратила производство электроэнергии.

В официальном Telegram-канале компании сообщили, что из-за обстрела было серьезно повреждено оборудование предприятия. По предварительным данным, никто не пострадал. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования.

"Враг продолжает осуществлять систематические террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. В ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК", - говорится в сообщении.

Ракетная и дроновая атака по Украине в ночь на 13 февраля

Этой ночью оккупанты запустили по Украине дроны и ракеты. На Днепр летели несколько групп ударных беспилотников, также Россия атаковала город двумя ракетами.

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что россияне бьют по гражданской инфраструктуре. Впоследствии стало известно, что в городе возникли перебои со светом.

Около 01:00 Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о баллистике по Харьковщине из Белгородской области. О взрывах или последствиях атаки информации не было.

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