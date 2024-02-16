ВОЙНА В Украине К украинской коалиции военных беспилотников присоединилась еще одна европейская страна

2024-02-16 09:29

Нидерланды присоединяются к военной коалиции с союзниками, в частности, с Великобританией, которая предоставит Украине передовые технологии БПЛА и усилит ее наступательные возможности в войне против московии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр обороны Кайса Оллонгрен.

Отмечается, что обещание Нидерландов является дополнением к анонсированным F-16, а также артиллерии, боеприпасам и системам противовоздушной обороны, которые она уже предоставляет украинской стороне.

По словам Оллонгрен, для Нидерландов это могут быть дополнительные расходы в дополнение к обещанным 2 млрд евро для Украины.

"Конечно, мы знаем, что дроны очень важны в этой войне. Именно поэтому мы присоединяемся к коалиции беспилотников, которую Украина начала вместе с Латвией, вместе с другими странами, чтобы убедиться, что мы делаем именно это - увеличиваем производство, используем новейшие технологии и обеспечиваем именно то, что нужно Украине", - отметила министр. 

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