ВОЙНА В Украине В черных "Шахедах" обнаружили компоненты, которые помогают атаковать украинские города — НАПК

2024-02-17 15:30

 

Без чипов иностранного производства эти дроны не могли бы выполнять свои задачи.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) пополнило Единую базу иностранных компонентов в оружии чипами обновленных иранских "Шахедов" черного цвета. Их государство-агрессор применяет для усложнения ночной работы украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в пятницу, 16 февраля, в НАПК.

В ведомстве напомнили, что БПЛА такого вида украинские Силы обороны уже сбивали в Киеве, Харькове и Херсонской области.

"Без чипов иностранного производства эти дроны не могли бы выполнять свои задачи и атаковать украинские мирные города", — отметили в сообщении.

В НАПК отметили, что, несмотря на постоянную модернизацию и локализацию производства в зависимости от иностранных технологий и компонентов, российские "Шахеды" все еще мало отличаются от иранских.

“Это раз доказывает, что иностранным технологиям и компонентам не место в оружии агрессоров. Мир должен объединяться и исследовать, как такие компоненты попадают в РФ для привлечения соучастников этой войны к ответственности”, — призывают в ведомстве.

Ранее НАПК уже дополняло Базу деталями иностранного производства российских БПЛА Supercam S350, Гранат-4, Ланцет и иранских Shahed-136 и Mohajer-6.

Напомним, в ракетах Х-101 и дронах-камикадзе Shahed-136, которыми Россия атакует Украину, и дальше находят иностранные компоненты.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина догнала рф по количеству дронов-камикадзе дальнего радиуса действия

2024-02-12 15:39

Хакеры рассекретили данные о покупке рашистами иранских дронов-камикадзе

2024-02-07 09:35

Воздушные силы уничтожили все "шахеды", атаковавшие Украину в ночь на 27 января

2024-01-27 10:30

Оккупанты ищут новую тактику применения "шахедов" для атак по Украине

2024-01-26 08:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В черных "Шахедах" обнаружили компоненты, которые помогают атаковать украинские города — НАПК

2024-02-17 15:30

"Сделали все, и даже больше": командир Третьей штурмовой прокомментировал выход из Авдеевки

2024-02-17 13:30

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

2024-02-17 08:30

В Украине начали массово отменять справки ВВК о непригодности к воинской службе

2024-02-16 21:36
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В черных "Шахедах" обнаружили компоненты, которые помогают атаковать украинские города — НАПК 2024-02-17 15:30
"Сделали все, и даже больше": командир Третьей штурмовой прокомментировал выход из Авдеевки 2024-02-17 13:30
Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки 2024-02-17 08:30
В Украине начали массово отменять справки ВВК о непригодности к воинской службе 2024-02-16 21:36