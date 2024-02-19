ВОЙНА В Украине Ситуация на левобережье резко изменилась: что сделали роССияне и как поплатились

2024-02-19 16:48

На левом берегу Днепра в Херсонской области российская армия в восемь раз увеличила количество штурмов и 16 раз атаковала украинских защитников.

Как сообщают Силы обороны юга Украины, пытаясь выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левобережье, противник прибегнул к штурмовой активности. "Воспользовавшись погодными условиями, под прикрытием плотного тумана, уменьшившего эффективность применения разведывательных и ударных дронов, враг решился на 16 попыток штурмовых действий. Но вновь понес потери в живой силе, и вынужденно отошел на свои предыдущие позиции", - рассказали в Силах обороны.

Говорится, что у врага на левом берегу стало меньше на 88 оккупантов, четыре пушки, восемь единиц автобронетехники, танк, реактивную систему залпового огня "Град" и миномет. Также уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы, антенна БПЛА и лодка. Доразведка результатов боевой работы продолжается.

Также сообщается, что оккупанты не прекращают давления артиллерийскими обстрелами, используя окно погодных возможностей применяют ударные дроны разных типов.

В течение боевых суток (с 07.00 до 07.00) противник не прекращал дроновый террор мирного населения прифронтовых территорий. Даже в сложных погодных условиях применил 13 FPV-дронов, три ударных БПЛА типа "Ланцет" и сбросил с дронов других модификаций 27 осколочных боеприпасов. Кроме того, семь раз вражеская артиллерия работала по ряду населенных пунктов, в том числе по Херсону и Крынкам.

"На Николаевщине город Очаков и акватория Очаковской громады были под артобстрелами, а по территории Куцурубской громады работали и FPV-дроны. Люди не пострадали. Повреждены две многоэтажки, частный жилой дом и гражданский автомобиль", - говорится в сообщении.

Сейчас известно, что в море на боевом дежурстве находятся три корабля вражеского флота: два - в Черном и один - в Азовском. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Какие потери РФ на 19 февраля 2024 в Украине - это стоит знать

Накануне на левом берегу Днепра российские оккупанты совершили две попытки штурма, но, понеся потери, отошли. В тот день на левобережье было ликвидировано 45 оккупантов. Уничтожены четыре пушки, комплекс радиоэлектронной борьбы, два разведывательных БПЛА - SUPERCAM и ZALA. Также пущено на лом две единицы автомобильной техники, командный пункт, два наблюдательных пункта и пять фортификационных сооружений противника.

Стоит отметить, что общие потери РФ на 19 февраля 2024 года составляют примерно 403 720 противников.