Политика Болгария снова задерживает поставки обещанных Украине 100 бронетранспортеров, - СМИ

2024-02-20 21:37

Болгария задерживает поставки 100 бронетранспортеров для Украины, поскольку минобороны страны просит НАТО покрыть расходы по транспортировке.

Об этом сообщает Euractiv.

"Болгария может помочь, но это не происходит необходимыми темпами, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но через три месяца мы не можем перевезти сотню БТРов из Софии в Русе (город на реке Дунай) на северо-востоке Болгарии – ред.)", - отметил депутат парламента Мирчев.

Решение об отправке машин было принято в парламенте более трех месяцев назад и министерство внутренних дел Болгарии и министерство обороны Украины подписали соглашение о поставках бронетранспортеров.

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По словам министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, задержка произошла из-за того, что София проверяла, смогут ли союзники по НАТО профинансировать транспортировку БТР.

"Это не простая транспортная операция, в ней должно быть задействовано большое количество поездов", – добавил он.

Издание обратилось в болгарское оборонное ведомство с просьбой назвать причины, почему поставка БТРов еще не состоялась, однако ответа не получило.