ВОЙНА В Украине В Україні спростили правила бронювання працівників від мобілізації

2024-02-23 21:36

В Україні спростили правила для бронювання працівників оборонних компаній, — повідомляє Мінстратегпром.

Ідеться про два варіанти "броні": від 50% військовозобов’язаних працівників та до 50% включно:

Від 50% військовозобов'язаних працівників (незалежно від ВОС) зможуть забронювати підприємства, установи та організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виробляють боєприпаси та інші продукти оборонного призначення. За умови, що вони відповідають двом критеріям.

До 50% працівників зможуть забронювати підприємства, працюючі у сфері промисловості, літакобудівної галузі та у сфері космічної діяльності. За умови, що вони відповідають 3 із 5 критеріїв.